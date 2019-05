Fiorentina, un punto per la salvezza. Montella si gioca tutto

La Fiorentina non è ancora aritmeticamente salva, contro il Parma Montella vuole punti pesanti e una prova d’orgoglio

A Parma senza possibilità di errore. Tante pressioni su una Fiorentina in caduta libera nelle ultime settimane e contestata apertamente dai tifosi a Firenze. Della Valle ha provato a dare la scossa in allenamento, ora tocca al campo.

Al Tardini pochi dubbi di formazione per Vincenzo Montella, deciso a confermare il 4-3-3 con Lafont in porta, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi in difesa, a centrocampo Veretout, Benassi e Gerson. In attacco ancora fiducia al tridente Mirallas, Muriel e Chiesa.