Floccari: «Alla Spal c’è passione e amore, tutti tifano per noi»

L’attaccante della Spal Sergio Floccari ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sulla passione di Ferrara e non solo.

«Ferrara è una piazza bella, c’è molta passione e amore verso la squadra: tutti tifano la SPAL. Allo stesso tempo però puoi lavorare comunque in maniera serena. Il gol alla Juve è arrivato in una giornata molto particolare, si respirava un’aria unica. La vittoria ci ha uniti e ha stimolato il senso d’appartenenza di tutti, non solo di chi era allo stadio ma dei cittadini tutti» ha dichiarato l’attaccante.