Fonseca tende la mano ai tifosi: primo passo per una Roma più forte

Paulo Fonseca, durante l’intervista con RomaTv, ha proposto un armistizio con i tifosi: le parole dell’allenatore portoghese

«Ai tifosi voglio dire che è nostra intenzione costruire qualcosa di speciale. Qualcosa che li renderà orgogliosi di questa squadra partita dopo partita. Avremo bisogno dei tifosi, tutti insieme possiamo costruire qualcosa di grande e proporre un grande calcio per renderli orgogliosi. Siamo certi che i tifosi saranno a fianco della squadra», firmato Paulo Fonseca.

L’allenatore giallorosso ha teso la mano ai propri tifosi, in lotta con la società da mesi e i cui rapporti si sono ancora più inaspriti dopo il caso Totti, provando a firmare una sorta di armistizio. Fonseca sa che lavorare a Roma non è mai facile, specie quando un’intera tifoseria non perde occasione per protestare contro alcune scelte societarie. Per questo ha lanciato l’appello: tutti insieme per una Roma più forte. Rimarrà inascoltato?