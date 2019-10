Le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la settima giornata di Serie A 2019/20: formazioni Milan Genoa

Ecco gli schieramenti ufficiali di Genoa-Milan, match valido per la settima giornata di Serie A 2019/2020. Problemi dell’ultimo minuto per Donnarumma in casa Milan: Gigio costretto al forfait in favore di Reina. Conferme, invece, per quanto riguarda il Genoa.

GENOA (3-5-2): Radu; Zapata, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Pajac; Pinamonti, Kouamè. All. Andreazzoli

MILAN (4-3-2-1) Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Bonaventura, Piatek. All. Giampaolo.