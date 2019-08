Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la prima giornata di Serie A 2019/20: formazioni Inter Lecce

(inviato allo stadio San Siro di Milano) Nessuna sorpresa nell’Inter. Il ballottaggio tra Vecino e Barella per una maglia da titolare lo vince l’uruguaiano che affiancherà Brozovic e Sensi con Asamoah e Candreva ai lati. In attacco ci sarà l’esordio per Lukaku a fianco a Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Calderoni, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Falco; Lapadula, La Mantia. All. Liverani.