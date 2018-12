Francia-Australia 2-1, Mondiali 2018: pagelle e tabellino

Francia-Australia, gruppo C Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Francia–Australia 2-1, esordio molto più faticoso del previsto per gli uomini di Deschamps, che la spuntano soltanto grazie ad un gol fortunoso siglato da Pogba con la decisiva complicità di Behich. Prima i due calci di rigore trasformati agevolmente da Griezmann e Jedinak. Prestazione decisamente sottotono della Francia: fatta eccezione per un buon avvio, l’intensità è calata presto e di conseguenza la qualità delle trame. Australia che ne ha approfittato per fare la sua partita, punita soltanto da un episodio sfavorevole nel finale.

Francia-Australia 2-1: pagelle e tabellino

MARCATORI: st 12′ Griezmann rig., 17′ Jedinak rig., 36′ Pogba

Francia (4-3-1-2): Lloris 6; Pavard 5.5, Varane 6.5, Umtiti 4.5, Hernandez 6.5; Tolisso 5 (33′ st Matuidi s.v.), Kante 7, Pogba 6.5; Griezmann 6 (25′ st Giroud 6.5), Mbappé 5.5, Dembelé 5.5 (25′ st Fekir 6). A disposizione: Areola, Mandanda, Kimpembe, Lemar, Nzonzi, Rami, Sidibe, Thauvin, Mendy. Allenatore: Didier Deschamps

Australia (4-2-3-1): Ryan 6; Risdon 6.5, Milligan 6, Sainsbury 7, Behich 5.5; Jedinak 6.5, Mooy 7; Leckie 5.5, Rogic 5.5 (27′ st Irvine 6.5), Kruse 6 (39′ st Arzani 6); Nabbout 5.5 (19′ st Juric 5). A disposizione: Jones, Vukovic, Degenek, Meredith, Cahill, Jurman, Luongo, Maclaren, Petratos. Allenatore: Bert Van Marwijk

ARBITRO: Andrés Cunha (Uruguay)

NOTE: ammoniti Leckie, Risdon, Tolisso, Behich

Francia-Australia: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Accade tutto nella ripresa: due calci di rigore, il primo concesso con l’ausilio della Var, rispettivamente trasformati da Griezmann e Jedinak. Quando tutto sembrava apparecchiato per un inatteso pareggio, ecco il gol fortunoso della Francia: bella azione sull’asse Pogba-Giroud, la conclusione del centrocampista è deviata in maniera decisiva da Behich. Convalida con la goal line technology: vince la Francia con il risultato di 2-1, Australia battuta.

50′ – Fischio finale: Francia-Australia 2-1

49′ – Cross corto di Risdon, è Umtiti ad allontanare

48′ – L’Australia ci prova con insistenza ma al momento la Francia tiene

45′ – Cinque minuti di recupero sanciti dal direttore di gara

44′ – Le energie infinite di Kanté sono il motore e l’anima di questa Francia: corre per due, anche al termine di una gara oltremodo combattuta

43′ – Punizione dello stesso Fekir e respinta della barriera australiana

42′ – Dopo la fatale deviazione, Behich ora commette fallo da ammonizione per arginare la discesa di Fekir

39′ – Sostituzione Australia: il giovanissimo Arzani per Kruse

38′ – Australia che ora accusa il colpo: Francia ancora pericolosa sugli sviluppi di un corner

36′ – FRANCIA ANCORA AVANTI! Inserimento letale di Pogba favorito dalla sponda di Giroud, tocco del centrocampista deviato da Behich, la traiettoria che si innesca scavalca Ryan, rete convalidata con l’ausilio della goal line technology

33′ – Fuori un deludente Tolisso: lo rileva Matuidi

32′ – Tolisso costretto al fallo da ammonizione per arginare un intraprendente Irvine

30′ – Irvine per Leckie che sfida Hernandez in velocità, irrompe il solito Kanté e spezza la trama australiana

28′ – Conclusione volante di Pavard: palla altissima

27′ – Cambia anche l’Australia: Irvine per Rogic

25′ – Doppia sostituzione per la Francia: Fekir e Giroud per Dembelé e Griezmann

22′ – Passaggio rischioso di Risdon per Ryan, irrompe Mbappé e rischia di castigare la leggerezza dell’Australia

19′ – Sostituzione Australia: Juric per Nabbout

17′ – PAREGGIO AUSTRALIA! Mano clamorosa di Umtiti in piena area francese: è calcio di rigore! Ingenuità pagata a caro prezzo: Jedinak trasforma il penalty spiazzando agevolmente Lloris!

15′ – Altra occasione per la Francia: diagonale di Griezmann, nulla di fatto

12′ – VANTAGGIO FRANCIA – Si incarica della battuta del penalty lo stesso Griezmann che calcia con grande potenza, palla alla sinistra di Ryan che neanche si muove!

10′ – Verticalizzazione di Pogba per Griezmann, intervento di Risdon che tocca pallone e gamba: intervento del var e calcio di rigore

7′ – Kruse per Nabbout, girata dell’attaccante australiano, attutita da Varane

6′ – Francia sulla falsariga del finale di primo tempo, poco pungente in avanti

3′ – Kanté per Hernandez che crossa di prima intenzione, buona guardia di Milligan su Griezmann

1′ – Si riparte: via al secondo tempo di Francia-Australia

SINTESI PRIMO TEMPO – La Francia parte bene e crea alcune occasioni nel primo quarto d’ora, poi cala d’intensità con lo scorrere dei minuti: la migliore chance è per l’Australia, con Lloris che si deve superare sulla deviazione di Tolisso, azione scaturita da un piazzato dell’insidioso Mooy.

46′ – Intervallo: Francia-Australia 0-0

45′ – Bella conclusione di Behich, il pallone attraversa lo specchio della porta ma termina al lato sinistro della porta di Lloris. Un solo minuto di recupero

43′ – Pogba in profondità per Griezmann che arpiona il pallone,

40′ – Con lo scorrere dei minuti il forcing della Francia si è decisamente affievolito, ora gli attaccanti non pungono

36′ – Intervento deciso di Mooy su Mbappé, che partendo da sinistra era inizialmente sfuggito alla marcatura

33′ – Sovrapposizione e bel diagonale di Hernandez, trovato da Dembelé: deviazione in corner

31′ – Gran recupero di Sainsbury su Griezmann, che aveva sorpreso la retroguardia avversaria in profondità

28′ – Sempre molto insidioso Mooy dai piazzati: buona uscita alta di Lloris per sventare la minaccia

25′ – Assist di Pavard per Griezmann, controllato da Sainsbury

22′ – Cambi di posizione continui tra i tre attaccanti francesi, nel tentativo di non concedere punti di riferimento alle linee dell’Australia

17′ – Super occasione per l’Australia! Altra punizione tagliata di Mooy, Tolisso nel tentativo di anticipare Sainsbury manda nella sua porta, serve il grande intervento di Lloris per evitare lo svantaggio

16′ – Gli uomini di Van Marwijk puntano ora ad abbassare i ritmi di gioco per allentare la pressione avversaria

12′ – Primo spunto dell’Australia: punizione tesa di Mooy, è Kruse a provare la girata di testa, palla abbondantemente a lato

8′ – Solo Francia, come da copione: punizione di Mbappé per Griezmann, girata di testa respinta dalla retroguardia australiana

6′ – Ci prova anche Griezmann: cerca l’angolino basso, Ryan legge la traiettoria

5′ – Calcio di punizione per la Francia: dai venti metri calcia Pogba a giro, facile tra le braccia di Ryan

2′ – Subito Mbappé! Brucia Milligan in rapidità e calcia sul primo palo, ben appostato Ryan

1′ – Fischio d’inizio: via a Francia-Australia!

Inizia anche il Gruppo C del Mondiale con la sfida tra la Francia di Didier Deschamps e l’Australia di Bert Van Marwijk: Russia 2018 conosce una sua potenziale protagonista, la Francia finalista di Euro 2016 e clamorosamente sconfitta nell’epilogo contro un Portogallo privo di Ronaldo. Le altre due compagini del girone C sono il Perù di Gareca e la Danimarca di Hareide. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Francia-Australia. Scelte ufficiali: cambia Deschamps, ci sono Pavard ed Hernandez sulle corsie laterali difensive, Tolisso e non Matuidi in mediana, spazio al tridente tutta tecnica, talento ed esplosività con Griezmann, Mbappé e Dembelé. L’escluso è Giroud. Nell’Australia fiducia a Milligan nel pacchetto centrale difensivo al fianco di Sainsbury, a supporto del riferimento offensivo Nabbout agiranno Leckie, Rogic e Kruse.

Francia-Australia: formazioni ufficiali

Francia (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kante, Pogba; Griezmann, Mbappé, Dembelé. Allenatore: Didier Deschamps

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Kruse; Nabbout. Allenatore: Bert Van Marwijk

Francia-Australia: probabili formazioni e pre-partita

Capitolo Francia: sulla corsia destra dovrebbe spuntarla Sidibe, ballottaggio offensivo aperto tra Dembelé e Giroud. Dovesse spuntarla il primo, sarebbe Mbappé a giocare da riferimento centrale. L’Australia potrebbe giocare con il 4-2-3-1: Risdon e Behich a presidio delle corsie difensive, c’è Mooy in mediana, sicuri di un posto in attacco Leckie e Nabbout.

Francia (4-3-1-2): Lloris; Sidibe, Varane, Umtiti, Mendy; Pogba, Kante, Matuidi; Griezmann, Mbappe, Dembele. Allenatore: Didier Deschamps

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Sainsbury, Jurman, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Nabbout; Juric. Allenatore: Bert Van Marwijk

Francia-Australia: i precedenti del match

Sono due i precedenti tra Francia ed Australia disputati in territorio neutro, con il bilancio in perfetta parità: ha vinto la Francia in Giappone nel 1994, l’Australia in Corea del Sud nel 2001. Nell’ultima occasione ha avuto meglio la Francia con un roboante 6-0, risultato ottenuto in quel di Parigi.

Francia-Australia: l’arbitro del match

Dirige l’arbitro uruguaiano Andrés Cunha, fischietto classe 1976. Nell’arco della sua stagione ha diretto cinque gare di Copa Libertadores, estraendo ventuno cartellini gialli, ad una media appena superiore alle quattro ammonizioni a partita.

Francia-Australia Streaming: dove vederla in tv

Francia-Australia sarà trasmessa a partire dalle ore 12 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

