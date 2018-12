Frank De Boer sbarca nella MLS: allenerà l’Atlanta United

L’ex allenatore dell’Inter Frank De Boer guiderà l’Atlanta United, squadra vincitrice a inizio mese della Coppa della MLS.

Riparte nella Major League Soccer la carriera da allenatore di Frank De Boer. L’ex Inter è infatti il nuovo tecnico dell’Atlanta United, franchigia fondata soltanto nel 2017 che si è aggiudicata proprio a inizio mese la MLS Cup. L’olandese ha firmato un contratto pluriennale con il club statunitense e raccoglie l’eredità del “Tata” Martino.

Per De Boer si tratta della quarta panchina da quando ha intrapreso la carriera di allenatore. Il tecnico olandese spera nel riscatto dopo aver raccolto soltanto delusioni nelle sue ultime due avventure con il Crystal Palace in Premier League (nemmeno un punto conquistato) e con l’Inter in Italia, esperienze arrivate dopo i successi conquistati in patria alla guida dell’Ajax (4 Campionati olandesi e una Supercoppa d’Olanda).

