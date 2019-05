Frattesi: «De Rossi è stato il mio punto di riferimento»

Davide Frattesi, talento dell’Italia U20 attualmente all’Ascoli ma con un passato nelle giovanili giallorosse, ha parlato di Daniele De Rossi

Frattesi si è reso protagonista di un gol straordinario all’esordio nel Mondiale Under20 contro il Messico. Il giovane talento attualmente all’Ascoli, ma con un passato nelle fila giallorosse, ha parlato ai microfoni di Sky di Daniele De Rossi.

«È stato il mio punto di riferimento dal primo giorno in cui mi sono allenato in prima squadra. Cerca sempre di darti consigli, metterti a tuo agio e aiutarti. Più che del giocatore, io mi sono sorpreso della persona perché credo che insieme a Cannavaro e Magnanelli siano le persone migliori che ho incontrato in questo ambiente» ha dichiarato il talento azzurro.