Frosinone-Bologna, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Tutto pronto per Frosinone-Bologna, sfida della seconda giornata di Serie A. Segui la diretta su Calcio News 24 della sfida fra ciociari e felsinei, che si disputa eccezionalmente a porte chiuse allo stadio Grande Torino, vista la squalifica del Benito Stirpe di Frosinone. Sarà la sfida fra due allenatori giovani, ma molto ambiziosi: da una parte Moreno Longo, dall’altra Pippo Inzaghi.

In attesa di comunicazione ufficiale

Frosinone-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

Longo ha in mente di far esordire Joel Campbell in attacco: in panchina dovrebbe andarci Perica, quindi coppia d’attacco Ciano-Campbell. Sulla destra, a centrocampo, possibile chance per Zampano, che avrà al suo fianco Soddimo, Hallfredsson, Chibsah e Molinaro. Difesa a tre nel 3-5-2 di Longo con Goldaniga, Salamon e Krajnc, in porta Sportiello.

Pippo Inzaghi dovrà invece fare a meno dello squalificato Nagy, davanti possibile occasione per Falcinelli dato l’infortunio di Palacio, attacco quindi con Falcinelli e Santander supportati da Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili e Dijks. Tra i pali Skorupski con davanti a sé Gonzalez, Danilo ed Helander.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Soddimo, Hallfredsson, Chibsah, Molinaro; Ciano, Campbell. Allenatore: Moreno Longo.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Frosinone-Bologna: i precedenti del match

Dopo la deludente sconfitta del Frosinone per 4-0 sul campo dei bergamaschi nel Monday Night della prima giornata di campionato, i ciociari cercano il riscatto in casa contro un Bologna che cerca anch’esso il primo successo stagionale dopo la sconfitta interna per 1-0 nel derby emiliano contro la SPAL. Non sarà facile strappare i 3 punti per il Bologna dato che nei quattro precedenti incontri tra Serie A e B disputati tra le due quadre, gli emiliani non hanno mai vinto fuori casa. Sarà perciò determinante il fattore campo, fattore però che in questa partita verrà meno dato che il match si disputerà all’Olimpico di Torino a porte chiuse. Il primo match tra le due compagini è stato disputato in Serie B nella stagione 2006-’07 e ha visto vittorioso il Frosinone per 2-1. L’ultimo, nonché primo, match in Serie A tra le due formazioni è stato disputato nel campionato 2015-’16 e ha visto anche in questo caso vittorioso il Frosinone per 1-0. In mezzo si registra un pareggio in Serie B a reti inviolate nel 2007-’08 e una vittoria, sempre per i ciociari, nel 2014-’15 per 2-1.

Frosinone-Bologna: l’arbitro del match

La gara che si giocherà stasera nel campo neutro dell’Olimpico di Torino tra Frosinone e Bologna sarà arbitrata dal 36enne Gianluca Manganiello di Pinerolo, arbitro che nella passata stagione ha diretto diverse partite di Serie A; l’ultima lo scorso 6 maggio a Genova per il match tra Genoa-Fiorentina finito per 2-3. L’arbitro di Pinerolo sarà assistito da una coppia di guardalinee quali Lorenzo Gori, della sezione di Arezzo, e Francesco Fiore di Andria. Come quarto uomo è stato scelto Lorenzo Illuzzi di Molfetta, mentre alla VAR e alla AVAR troviamo rispettivamente Daniele Chiffi di Padova e il gravellonese Damiano di Iorio.

Solo tre sono i precedenti tra Manganiello e il Bologna di cui due nella scorsa stagione e uno in Serie B nel 2014-’15, con un bilancio di una vittoria (Chievo-Bologna 2-3) e due sconfitte (Bologna-Vicenza 0-2 in Serie B e Sampdoria-Bologna 1-0 in Serie A). Molteplici volte si sono incontrati invece Manganiello e il Frosinone a partire dalla stagione 2011-’12 quando i ciociari militavano in Serie C, ma in quell’occasione persero 1-0 contro il Sudtirol. In Serie B sono stati ben 6 gli incontri del Frosinone diretti da Manganiello con un bilancio totale di un pareggio (Carpi-Frosinone nel 2016-’17), una sconfitta (Bari-Frosinone 4-0 nel 2014-’15) e quattro vittorie, tutte nel 2016-’17, (Trapani-Frosinone 1-4, Latina-Frosinone 0-1, SPAL-Frosinone 0-2 e Frosinone Pro Vercelli 2-1).

Frosinone-Bologna Streaming: dove vederla in tv

Frosinone-Bologna sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.