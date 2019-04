Frosinone-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Frosinone-Napoli streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Frosinone-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Domenica 28 marzo alle ore 12.30, allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, i gialloblù di Marco Baroni ospitano la squadra guidata da Carlo Ancelotti. Ciociari penultimi in classifica con 23 punti e reduci dalla sconfitta di Cagliari; azzurri secondi (67) e provenienti dalla sconfitta interna contro l’Atalanta. Nella gara d’andata, successo partenopeo al ‘San Paolo’ col risultato di 4-0 Adesso è di nuovo Frosinone contro Napoli: gialloblù lontanissimi dall’obiettivo salvezza ma non ancora condannati, azzurri a caccia di punti per rafforzare il secondo posto.

Frosinone-Napoli sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN. La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli di Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Frosinone-Napoli

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 28 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 12.30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Benito Stirpe (Frosinone)

Arbitro: Federico La Penna (sez. Roma 1)

Frosinone-Napoli, probabili formazioni

FROSINONE – Baroni non può contare su Ciano (squalificato), Salamon e Viviani (infortunati). Da valutare le condizioni di Paganini (in ballottaggio con Ghiglione), mentre in attacco, Pinamonti è favorito su Trotta e Dionisi per far coppia con Ciofani. Gialloblù così probabilmente in campo con Sportiello in porta, Goldaniga, Ariaudo e Capuano in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania e Beghetto. In avanti, probabile spazio alla coppia formata da Pinamonti e Ciofani.

NAPOLI – Ancelotti conta cinque infortunati: Insigne, Maksimovic, Chiriches, Allan e Diawara non saranno della partita. Azzurri previsti in campo con Meret in porta, Malcuit (o Hysaj), Luperto, Koulibaly e Mario Rui (favorito su Ghoulam) in linea di difesa; a centrocampo sono prontoi Callejon, Zielinski, Ruiz e Verdi. In attacco, spazio alla coppia formata da Milik e Mertens.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciofani. Allenatore: Marco Baroni.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Ruiz, Verdi; Milik, Mertens.

