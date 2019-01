Samp, Gabbiadini verso il ritorno: uno tra Defrel e Caprari saluta

Accordo tra Sampdoria e Southampton per il prestito con diritto di riscatto di Gabbiadini, verso l’addio in attacco uno tra Defrel (obiettivo Fulham) o Caprari (obiettivo Atalanta)

Un altro italiano è pronto a tornare in Serie A dopo qualche anno di assenza: si tratta di Manolo Gabbiadini, attaccante al momento ai ferri cortissimi con il Southampton, formazione con cui praticamente da mesi non trova più spazio tra i titolari. L’ex Napoli sarebbe ad un passo dal ritorno, secondo le indiscrezioni italiane ed anche inglesi, alla Sampdoria, formazione con cui era esploso tra il 2013 ed il 2015 prima del passaggio, proprio a gennaio, agli azzurri, che poi lo avevano ceduto ai Saints. Ad ammettere la possibilità di un addio repentino di Gabbiadini è stato l’altro giorno il tecnico del Southampton Ralph Hasenhuttl, che aveva annunciato novità già nei prossimi giorni.

La novità dovrebbe riguardare la trattativa in stato avanzato proprio con la Sampdoria: prestito con diritto di riscatto a fine stagione fissato a 12 milioni di euro circa. Per fare spazio a Gabbiadini, di recente accostato pure al Milan, i blucerchiati però dovranno forzatamante cedere almeno un attaccante. In lista di partenza ci sono Gregoire Defrel, dato vicino al Fulham di Claudio Ranieri (che però tratta anche Marko Pjaca con la Juventus) e Gianluca Caprari, che invece piace molto all’Atalanta: entro la fine del mese per uno dei due dovrebbe arrivare l’addio a Genova.