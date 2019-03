L’Inter ha respinto un’offerta del Flamengo per il 50% del cartellino di Gabigol: vuole venderlo solo in Europa o in Asia

Passato recentemente al Flamengo, l’attaccante Gabigol, il cui cartellino è di proprietà dell’Inter, sta facendo subito bene con i colori rossoneri dopo aver convinto con il Santos, e ora il club di Rio de Janeiro prova a convincere i nerazzurri a cederlo a titolo definitivo. I rubronegri, secondo quanto riportato da “Esporte 24 Horas”, avrebbero in tal senso presentato 2 proposte al club milanese per il 50% del cartellino della punta, entrambe però rispedite al mittente.

L’idea della dirigenza del Flamengo è quella di rilevare solo i diritti federativi di Gabigol,cosa che le permetterebbe di decidere in via esclusiva in merito a un’eventuale cessione e al valore della stessa, e soprattutto di evitare il rischio che il brasiliano possa trasferirsi a una rivale come Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras o San Paolo, tutte in grado di investire denaro per acquistare l’intero cartellino di Barbosa.

L’Inter però, come ha ribadito Júnior Pedroso, l’uomo d’affari che cura gli interessi di Gabigol, ha altri progetti per il futuro del classe 1996. I nerazzurri, infatti, preferirebbero cedere il giocatore o in Europa o nel calciomercato asiatico, che Suning conosce molto bene.