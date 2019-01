Torino, centrocampo da rinforzare: spunta Gagliardini dall’Inter

Tuttosport in edicola lunedì 21 gennaio apre con l’occasione di calciomercato per il centrocampo del Torino con Gagliardini

Il Torino fa irruzione su Roberto Gagliardini dell’Inter. Il centrocampista bergamasco classe 1994, arrivato nel gennaio 2017 all’Inter, potrebbe lasciare la società nerazzurra nel corso di questa sessione di calciomercato. Fin qui la sua stagione non è stata certo negativa nonostante le dieci presenze in Serie A condite da due reti, più una presenza in Coppa Italia mentre non era stato inserito nella Lista Uefa per la fase a gironi della Champions League.

«Granata da rinforzare. Occasione Torino, c’è Gagliardini» è il titolo dell’articolo nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 21 gennaio. Il quotidiano piemontese fa luce sull’occasione di mercato per il centrocampo granata. Il Toro cerca rinforzi di qualità con esperienza e il profilo di Gagliardini potrebbe risultare quello ideale per fornire un calciatore funzionale al tecnico Walter Mazzarri.