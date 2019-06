Garay vicino al rinnovo con il Valencia: pronta la firma

Garay vicino al rinnovo con il Valencia. Il difensore, corteggiatissimo sul mercato, rinnoverà con il club spagnolo

Nonostante le voci di mercato che lo volevano lontano dalla Spagna e vicino alla Serie A, soprattutto a Inter e Juve, Garay sta per rinnovare con il Valencia.

Come spiega il portale Superdeporte, il difensore argentino resterà in Liga: sta infatti per firmare un contratto biennale con il club in cui gioca dal 2016. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2020 ed è vicinissimo al rinnovo.