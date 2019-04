Milan, Gattuso: «Ai calciatori piace solo l’hip hop, meglio se ascoltassero Pupo»

L’allenatore del Milan ha spiegato i cambiamenti del calcio moderno: «Sono le piccole cose ad essere cambiate, ognuno pensa solo al suo orticello»

Gennaro Gattuso ha rilasciato un’intervista nella quale ha analizzato i cambiamenti del calcio nel corso degli ultimi anni: «Sono le piccole cose che sono cambiate, prima ad esempio si sentiva solo musica italiana. Ora se metti qualcosa di italiano si mettono a ridere. C’è solo roba straniera, hip hop, se metto Pupo tutti ridono. Oggi è diverso, hanno tutti le cuffie, magari si guardano anche le partite inglesi o spagnole che giocano in altri orari. Sono loro abitudini, è cambiato tutto».

Gattuso continua: «Ora ognuno pensa al suo orticello, a fare le cose come è abituato a fare. Ma è una problematica che hanno tutti in Serie A, c’è in tutti gli spogliatoi. Nel 1999, ad esempio, la musica non si metteva e si stava concentrati. Ho provato anche da allenatore a toglierla, ma piace a tanti anche se mi dà fastidio personalmente. Quindi ho fatto io un passo indietro, anche se forse è meglio ascoltare Pupo che la schifezza che passa adesso».