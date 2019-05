Gattuso sul caso Bakayoko: «Con lui voglio chiuderla nello spogliatoio»

L’allenatore del Milan ha analizzato il difficile rapporto con Bakayoko: «Tutti possono insultarmi, ma poi bisogna ritrovarsi in uno stanzino e chiarire»

Gennaro Gattuso è intervenuto a Sky Sport per analizzare la vittoria del Milan per 2-1 contro il Bologna: «Tutti possono insultarmi, poi ci si guarda negli occhi in uno stanzino e vediamo…Voglio chiuderla nello spogliatoio e parlare la lingua che piace a me, in televisione non posso».

Gattuso continua: «Io quando sono arrivato al Milan giocavo con giocatori incredibili e conoscevo i miei limiti. Facevo accendere le luci per allenarmi di più, invece qui da un po’ di tempo si sta parlando troppo di altre cose. Ci vuole il fuoco dentro».