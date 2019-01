Gattuso scaglia a terra lo smartphone di un giornalista a Malpensa – VIDEO

Non solo Higuain: anche Gattuso molto nervoso al ritorno da Gedda dopo la Supercoppa Italiana. Il tecnico rossonero autore di un brutto gesto nei confronti di un giornalista

No, in casa Milan non regna alcuna calma. Non soltanto la risposta nervosa di Gonzalo Higuain, a un passo dal trasferimento al Chelsea ormai, nei confronti di un giornalista a Malpensa nella notte, dopo il ritorno da Gedda, dove i rossoneri hanno affrontato la Juventus in Supercoppa Italiana, ma pure un bruttissimo gesto di Gennaro Gattuso nei confronti di un altro reporter che era ad attendere la squadra all’aeroporto. Ringhio, evidentemente innervosito dall’ennesima sconfitta contro i bianconeri e dalle polemiche arbitrali susseguenti, se l’è presa nello specifico con uno dei giornalisti di Telelombardia che lo stava immortalando con il proprio cellulare proprio all’uscita dall’aeroscalo.

Il gesto del tecnico rossonero è stato ripreso da un altro dei giornalisti presenti: nel video mostrato sui social da Estenews nelle ultime ore si vede chiaramente Gattuso prendere improvvisamente lo smartphone del giornalista che lo stava inquadrando, per poi scagliarlo a terra di soprassalto senza pronunciare mezza parola. L’allenatore milanista ha poi proseguito verso l’esterno della Malpensa. Non sappiamo come sia andata a finire la faccenda, ma senz’altro le immagini che circolano attualmente in rete non sono una bella pubblicità per il tecnico del Milan.