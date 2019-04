Rino Gattuso andrà via dal Milan. Il tecnico però avverte un forte disagio per la gestione dei due dirigenti Leonardo e Maldini

Rino Gattuso rimarrà alla guida del Milan fino al termine della stagione, poi il club rossonero cambierà nuovamente guida tecnica. L’erede di Rino dipenderà dal piazzamento finale dei rossoneri. Anche in caso di quarto posto, il tecnico del Milan non sarà più Gattuso, che ha scelto, comunque vada, di lasciare il club milanista. Secondo Il Corriere della Sera, le dichiarazioni autoflagellanti del tecnico non nascono per caso, ma sono il frutto di un disagio che cova da tempo. Il tecnico infatti si è sentito poco sostenuto dalla sua stessa dirigenza, in particolare da Leonardo e Maldini.

Il silenzio, a volte, fa rumore più di mille parole. E il silenzio assordante di Leo e Paolo ma anche della proprietà, ha causato un forte disagio nell’allenatore milanista, che si è sentito poco sostenuto nei momenti importanti della stagione. Anche quando le cose andavano bene, Gattuso ha sempre vissuto Leonardo e Maldini come distaccati e quando le cose andavano male è sempre stato lui a mettere la faccia. Lo strappo tra la dirigenza e il tecnico è impossibile da ricucile. Le parti andranno avanti insieme fino a maggio, poi Rino andrà via e il Milan sceglierà un nuovo allenatore.