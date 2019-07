Genoa, Andreazzoli: «Ecco la parola d’ordine per la prossima stagione»

L’allenatore del Genoa, Aurelio Andreazzoli, ha raccontato le prime sensazioni da tecnico dei rossoblù

Tramite un’intervista rilasciata sul sito ufficiale del Genoa, l’allenatore dei rossoblù, Aurelio Andreazzoli, ha raccontato le sue prime sensazioni sulla panchina dei liguri. Ecco le sue parole: «Sto ricevendo attestati di affetto superiori in rapporto a ciò che abbia dato. Nel rapporto con tifosi e giocatori cerco di essere me stesso. Se riesco poi a instaurare un feeling e alimentare sentimenti di un certo tipo fa piacere. Non possiamo permetterci di sbagliare. Voglio che i genoani siano vicini a noi per le partite e agli allenamenti».

«Sarà meglio o no partecipare tutti insieme? Aprire le porte del Pio-Signorini, riempire lo stadio è l’obiettivo principale. Il riscontro passa dal divertimento che saremo in grado di offrire. Il valore del n° 12 della maglia del Genoa non può restare simbolico ma diventare pratico, per aiutare me e i ragazzi a correggere gli errori. Contano i fatti, piuttosto che le promesse. Parola d’ordine, condivisione. Non si prescinde dall’aspetto umano in questo mestiere. La gradinata nord è la nostra lanterna».