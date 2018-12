Genoa-Atalanta: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Genoa-Atalanta, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Genoa di Cesare Prandelli ospita in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 17ª giornata di Serie A. I rossoblù, sconfitti nell’ultimo turno contro la Roma, cercano punti salvezza al Ferraris, mentre la Dea, attualmente sesta in classifica con 24 punti a pari merito con Roma e Sassuolo, spera in un exploit fuori casa che rafforzi il sogno di una qualificazione alla prossima Europa League. Fra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Genoa-Atalanta.

Genoa-Atalanta: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 15

Genoa-Atalanta: formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Lopez, Pereira, Spolli, Zukanovic, Omeonga, Rolon, Sandro, Dalmonte, Favilli, Pandev. Allenatore: Cesare Prandelli

ATALANTA (in attesa di comunicazione)

Genoa-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Prandelli abbandona l’idea della difesa a 4 che aveva accarezzato in settimana per confermare con ogni probabilità la difesa a tre. Proprio nel reparto arretrato torna Criscito, che affiancherà Biraschi e Romero dopo aver scontato il turno di squalifica. A centrocampo Veloso vince il ballottaggio in regia con Sandro, davanti la coppia composta dal bomber Piatek e da Kouamé.

Gasperini risponde con il suo classico 3-4-1-2. In difesa il giovane Mancini dovrebbe essere preferito all’esperto Masiello, mentre davanti sulla trequarti dovrebbe essere Ilicic ad agire alle spalle del tandem d’attacco Gomez-Duvan Zapata. Sulle fasce probabile conferma per Hateboer a destra e Gosens a sinistra.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. A disposizione: Gollini, Fra. Rossi, Castagne, Djimsiti, Masiello, Reca, Pasalic, Pessina, Valzania, Barrow, E. Rigoni, Tumminello. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Genoa-Atalanta: i precedenti del match

Genoa e Atalanta si sono affrontate 68 volte nella storia della Serie A a girone unico. I precedenti sono leggermente favorevoli al Genoa, che ha vinto 25 volte, pareggiato 22 e perso 21. Nelle sfide in casa del Grifone la supremazia statistica dei rossoblù è ancora più netta con 15 successi, 12 pareggi e 7 sconfitte. Negli ultimi 3 precedenti al Ferraris, tuttavia, ha sempre vinto l’Atalanta, che non perde in casa del Genoa dal 24 gennaio 2010: 2-0 rossoblù targato allora dalle reti di Palacio e Crespo.

Genoa-Atalanta: l’arbitro del match

Genoa-Atalanta sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il fischietto originario di Volterra ha diretto per 15 volte il Genoa in Serie A, con un bilancio in equilibrio di 6 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi. Positivi invece i precedenti con l’Atalanta: in 14 gare la Dea ha ottenuto infatti 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Doveri ha arbitrato in altre due occasioni il confronto fra rossoblù e nerazzurri, sempre però a Bergamo: il 25 novembre 2012 si impose 1-0 il Genoa a Bergamo con rete di Bertolacci, il 15 febbraio 2012 vinse con lo stesso risultato l’Atalanta grazie a un gol di Marilungo.

Genoa-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Genoa-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.