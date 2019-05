Genoa, è il momento della verità. Prandelli: «Niente paura» – VIDEO

Vigilia del match decisivo per il Genoa, che si giocherà la permanenza in Serie A contro la Fiorentina. Prandelli prova a motivare i suoi

Non si può più sbagliare. Non può più farlo il Genoa. I margini di errore sono ufficialmente terminati, adesso chi ne commette saluta il campionato di Serie A. La partita contro la Fiorentina è certamente la più importante della storia recente per il Grifone, che rischia di tornare in Serie B dopo 12 anni. Un arco temporale in cui il club di Preziosi, con più o meno difficoltà, è sempre riuscito a salvarsi con qualche giornata d’anticipo.

Non è il caso di questa stagione, in cui Prandelli non è riuscito ad ottenere risultati né tantomeno un gioco convincente. Il tecnico ha provato a motivare i suoi in conferenza: «È ancora tutto nelle nostre mani, non dobbiamo avere paura. Ci vuole determinazione ma con molta testa. Si deve lottare fino all’ultimo minuto». La speranza per i tifosi rossoblù è che i giocatori, almeno stavolta, ascoltino il loro allenatore.