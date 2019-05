Genoa, incontro tra dirigenza e Prandelli. Le ultime sul futuro del tecnico

Giornata importante in casa Genoa. Si decide il futuro di Cesare Prandelli in un incontro tra tecnico e dirigenza. Le ultime

La stagione del Genoa è stata più problematica che non si può. A poco sono serviti i tre cambi d’allenatore portati avanti dal presidente Preziosi. Per fortuna del Grifone, col benestare dell’Inter esecutore dell’Empoli all’ultima giornata, la salvezza è comunque arrivata. Cesare Prandelli non è riuscito tuttavia ad imprimere un’identità alla squadra e questo non è certo passato inosservato ai piani alti.

Quella di oggi è una giornata importante per il futuro del club. Si sono riuniti in un vertice dirigenziale, nel centro sportivo di Pegli, il tecnico, l’amministratore delegato Alessandro Zarbano, il direttore sportivo Mario Donatelli e il direttore generale Giorgio Perinetti. Sul tavolo proprio il futuro di Prandelli che, attualmente, sembra distante dalla Liguria.