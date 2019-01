Genoa-Milan anticipa alle 15. Cambio d’orario anche per Napoli-Lazio?

Il ministro Salvini aveva chiesto maggiore attenzione. Genoa-Milan verso l’anticipo alle 15. Possibile spostamento anche per Napoli-Lazio

Vince la linea Salvini? Il ministro aveva chiesto maggiore attenzione in vista di Genoa–Milan e in particolar modo aveva chiesto maggiore attenzione per le gare in notturna. L’Osservatorio si porta dietro le parole del ministro e Genoa-Milan è finita sotto la lente d’ingrandimento. La partita, inizialmente prevista per il 21 gennaio alle ore 21, dovrebbe essere spostata alle ore 15. «Viste le complicazioni ambientali note tra le due tifoserie, mi piacerebbe che la partita si giocasse alla luce del sole» aveva detto Salvini. Il ministro, salvo sorprese, sarà ‘accontentato’.

Non sarà semplice spostare la gara ma, secondo Il Corriere dello Sport, l’iter burocratico è già partito, con lettera del presidente dell’Osservatorio che si appellerà a motivi di opportunità (ci sono precedenti) rivolgendosi al presidente della Lega. La sfida di Genova dovrà essere spostata alle 15 e il monday night diventerà verosimilmente Juventus–Chievo, con il placet di Sky, disposta a ragionare su questi termini. La Lega, per questa circostanza, dovrà piegarsi ma sembra essere meno incline allo spostamento di Milan–Napoli del 26 gennaio, altra gara prevista in notturna. Particolare attenzione è rivolta su Napoli–Lazio: il match da calendario è fissato per il 20 gennaio alle 20,30, è ipotizzabile che i rapporti stretti tra sostenitori biancocelesti e dell’Inter, dopo i fatti di San Siro, renda la trasferta al seguito della squadra biancoceleste particolarmente complessa. La Serie A cambia.