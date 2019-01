Genoa-Milan, protesta dei rossoblù: Gradinata vuota

I tifosi del Genoa scelgono la linea dura. Protesta in Genoa-Milan: la Gradinata sarà vuota

I tifosi del Genoa non ci stanno! Striscioni in città contro l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per la decisione di far giocare Genoa-Milan di lunedì pomeriggio, alle ore 15. I tifosi rossoblù, per usare un eufemismo, non hanno gradito e lunedì non saranno sui gradoni del Ferraris. La tifoseria ultrà rossoblù ha reso nota la sua decisione: lunedì non sarà in ‘Curva‘ a sostenere il Genoa. Domani molti tifosi saranno al Signorini per un saluto alla squadra e per manifestare la loro vicinanza alla formazione allenata da Prandelli e, al tempo stesso, per ribadire la loro contrarietà all’orario fissato per la gara con i rossoneri.

Il Genoa sta provando in tutti i modi a stemperare la tensione, pur avendo ribadito il rammarico per quegli abbonati che non potranno assistere alla partita. Preoccupano alcuni striscioni apparsi in città. «Se l’ordine pubblico volete tutelare, non dovreste provocare». La parte più calda del tifo genoano pare intenzionata a raggiungere comunque lunedì Marassi, ma senza entrare in gradinata e questo potrebbe rendere più complicata la gestione del tifo e dell’ordine pubblico, in una giornata che si preannuncia calda e caotica.