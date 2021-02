Genoa-Napoli in tv e streaming: dove vederla

I liguri di Ballardini ospitano i partenopei di Gattuso nell’anticipo serale della 21ª giornata di Serie A: dove vedere Genoa-Napoli

Nell’anticipo serale del sabato della 21ª giornata Serie A, il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita al Genoa di Davide Ballardini in una partita che mette in palio punti pesanti per la zona Champions League e la lotta salvezza. I rossoblù sono quattordicesimi in classifica con 21 punti, i partenopei si trovano al 5° posto a quota 37 e devono recuperare la gara di andata contro la Juventus. Genoa-Napoli: la partita si giocherà sabato 6 febbraio 2021 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Genoa-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Genoa-Napoli sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky) per gli utenti che abbiano sosttoscritto l’offerta Sky-DAZN.

Il pre-partita di Genoa-Napoli su DAZN vedrà protagonisti, dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Diletta Leotta e Simone Tiribocchi. La telecronaca della gara è invece affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Sabato 6 febbraio 2021

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo