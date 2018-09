Nations League, Germania-Francia in chiaro: ecco dove vederla

Dove vedere Germania-Francia, prima partita del Gruppo 1 Divisione A della Nations League 2018/2019, in diretta tv e streaming

Germania-Francia è la partita valida per la Nations League 2018/2019 in programma giovedì 6 settembre 2018 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera alle ore 20.45. Una sfida extra-lusso a livello europeo, si sfidano infatti le ultime due detentrici dei Mondiali: quella di Joachim Loew, vincitrice in Brasile nel 2014 contro quella di Didier Deschamps, fresca di titolo in Russia conquistato nemmeno un paio di mesi fa. Una partita che dovrebbe sin da subito destare il grosso interesse dei media sulla nuova competizione UEFA: sia la Germania che la Francia sono inserite nel primo gruppo della Divisione A insieme all’Olanda (a riposo in questo turno).

Germania-Francia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze in digitale terrestre di Canale 5, emittente che ha acquisito i diritti della Nations League per tutte le partite che non riguarderanno l’Italia (le cui gare saranno come sempre trasmesse invece in chiaro dalla Rai). L’incontro sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app ed il sito Mediaset Play.