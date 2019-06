Gerson Bologna: cosa può dare al centrocampo di Mihajlovic

Il Bologna pare si stia interessando a Gerson. Scopriamo perché il brasiliano farebbe al caso di Mihajlovic

Uno degli obiettivi del Bologna di Mihajlovic per rinforzare la squadra è Gerson, reduce da un’annata alla Fiorentina non esaltante. In fase di possesso, i felsinei impostavano a 3, con Pulgar davanti alla difesa e Poli poco più alto, con quest’ultimo che a volte si inseriva e a volte aiutava il palleggio.

Gerson è un giocatore molto pulito tecnicamente, che può affiancare Pulgar nella prima costruzione. Il Bologna era una squadra abbastanza diretta, con Gerson può crescere nella gestione del pallone.