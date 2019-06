Giampaolo Milan, accordo totale: presto la firma e l’annuncio

Il Milan è vicinissimo alla chiusura per Giampaolo. Con il tecnico c’è intesa totale: presto arriverà la firma e l’accordo

Ormai manca poco per l’ufficialità, ma sembrano non esserci dubbi: Giampaolo sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico quasi ex Sampdoria ha trovato l’accordo totale con la società rossonera e presto arriverà la firma.

Come spiega Tuttosport, il tecnico definirà presto la risoluzione di contratto con la società blucerchiata e nei prossimi giorni firmerà con il Milan. L’annuncio potrebbe arrivare tra venerdì e sabato.