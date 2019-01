Muriel, la doppietta dell’ex: il desiderio di Giampaolo è esaudito! – VIDEO

Nell’intervista post gara di Fiorentina-Sampdoria è stato riproposto un simpatico messaggio di Giampaolo a Muriel dopo il suo approdo al Siviglia

È stato un ritorno col botto quello di Muriel in Serie A. Il nuovo attaccante della Fiorentina alla sua prima uscita con la maglia viola ha siglato una doppietta nel pirotecnico 3-3 contro la Sampdoria. Peggio del classico gol dell’ex c’è solo una doppietta e Muriel ha punito i blucerchiati con cui ha giocato per due stagioni, dal 2015 al 2017. Tra le due esperienze italiane, una parentesi poco fortunata con il Siviglia, con 35 presenze e appena 8 reti nell’anno e mezzo trascorso in terra spagnola.

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha avuto la possibilità di allenarlo nel corso della sua esperienza ligure e i due si sono ritrovati oggi da avversari. Nel corso dell’intervista post gara dell’allenatore a Sky Sport, è stato riproposto un video del tecnico in cui incoraggiava l’attaccante dopo il suo addio alla Samp: «Luis, fai gol! Devi fare gol!» recita il messaggio. Manco a dirlo, l’attaccante l’ha preso proprio alla lettera.