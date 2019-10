Gianluca Rossi (QSVS): «Inter, domani è fondamentale. Sullo scudetto…» – VIDEO

Gianluca Rossi, giornalista di QSVS e grande tifoso dell’Inter, parla della sfida di domani con il Borussia Dortmund. Le sue parole

(dal nostro inviato ad Appiano Gentile) – Gianluca Rossi, giornalista e noto volto dell’ambiente dell’Inter, parla della sfida con il Borussia Dortmund e del campionato.

CONFERENZA CONTE – «Lui è sempre molto allenatore delle teste, non gli sono piaciuti gli ultimi 20 minuti col Sassuolo. Penso che sia abbastanza umano lasciarsi un po’ andare. Politano e Vecino non sono entrati bene. Con Conte ovviamente non deve succedere, lui ha una concezione militare».

LAZARO – «Dice sempre di avere pazienza, ma ovviamente siamo noi che siamo sempre un po’ impazienti».

BORUSSIA DORTMUND – «Non ho ancora capito che concezione vogliamo dare alla Champions. Avere un numero di giocatori limitato è un problema. Secondo me non sei pronto nemmeno per vincere il campionato. Credo che domani loro provino a vincere, se vinci riapri abbastanza le cose ma devi fare quattro punti con il Dortmund».

CAMPIONATO – «Concentrarsi solo sul campionato? No. È vero che il grosso dei soldi li prendi ai gironi, ma l’Inter per me non è ancora pronta né per lo scudetto né per la Champions. Questo discorso di scegliere io non lo faccio mai».