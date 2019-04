Giocatori più forti del mondo: la top 100

Il The Guardian ha stilato la classifica dei 100 giocatori più forti del mondo: poche sorprese sul podio, tanta Premier e poca Serie A

Come da tradizione, il The Guardian ha stilato la classifica dei 100 giocatori più forti del mondo del 2018. Zero sorprese ai primi posti, il trend è quello degli ultimi premi più prestigiosi. Interessante traslare questa graduatoria ai club: esce fuori che di questi 100 giocatori, 15 vengono dalla Serie A (7 sono della Juve), 29 dalla Liga e ben 37 dalla Premier League.

I club più rappresentati sono, in ordine: 12 Real, 11 City, 9 Barcellona, 7 Juventus e Atletico, 6 Liverpool, Psg, Tottenham, Chelsea, 3 Bayern, Napoli, Arsenal, United, 2 Inter, Ajax, B. Dortmund, Lione, 1 Lazio, Roma, Milan, Everton, Eintracht, Psv, Stoccarda, Valencia, River Plate, Leicester.

Giocatori più forti del mondo: la classifica completa