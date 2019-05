Giordano: «Sarri alla Juve? L’epilogo sembra già scritto»

Antonio Giordano, giornalista, ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, che potrebbe essere il nuovo allenatore della Juve

Il giornalista Antonio Giordano ha parlato del futuro di Maurizio Sarri nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte.

SARRI – «Sarri si sta giocando la partita più importante della sua vita e un po’ di nervosismo ci sta. Oltretutto, si trova in un momento molto importante della sua vita. Agnelli è qui a Baku, ma non significa nulla, certi dirigenti non vogliono mancare alle partite importanti. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di questa vicenda, ma l’epilogo sembra scritto: Sarri lascerà il Chelsea e andrà alla Juventus».