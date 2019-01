Godin è dell’Inter? AS gela tutti: «Non c’è nessun accordo»

Frenata del quotidiano spagnolo AS riguardo alla notizia circolata ieri dell’accordo tra Godin (in scadenza con l’Atletico Madrid) e l’Inter già in vista di questo gennaio

La notizia dell’ingaggio ormai vicino di Diego Godin (in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid a fine stagione) da parte dell’Inter era rimbalzata su tutti i media: da settimane ormai i nerazzurri avrebbero infatti in pugno un mezzo accordo con il giocatore uruguaiano e la prospettiva di vederlo a Milano già a gennaio solletica parecchio i tifosi. In controtendenza netta però con le notizia circolate ieri in serata, stamane è andato il quotidino spagnolo AS, molto vicine alle vicende Colchoneros, secondo cui non ci sarebbe ancora nessun accordo definitivo tra Inter ed Atletico per lasciar partire subito Godin e, soprattutto, non ci sarebbe ancora il via libera del giocatore: «Non c’è nulla di firmato con l’uruguaiano e non c’è nemmeno un “sì” o un accordo pre-contrattuale», scrive il giornale iberico.

All’orizzonte però, specifica sempre AS, resta comunque solida la prospettiva dell’addio di Godin all’Atletico, già annunciato del resto da mesi per politica societaria (il club vorrebbe puntare su giocatori più giovani e l’uruguagio ha 32 anni). Tanto che, scrive il giornale: «L’interesse dell’Inter è reale e molto forte comunque, i nerazzurri avrebbero proposto al difensore un assegno in bianco, seppur consapevoli del suo impegno attuale con l’Atletico». Insomma, l’Inter ci proverà davvero fino all’ultimo, ma la parola finale resta di Godin.