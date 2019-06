Gol Girelli: l’attaccante raddoppia in Giamaica-Italia – VIDEO

Cristiana Girelli raddoppia contro la Giamaica. Dopo aver siglato il primo gol su rigore, l’attaccante segna anche il raddoppio

L’Italia domina contro la Giamaica nel nome di Cristiana Girelli. Dopo aver siglato il vantaggio azzurro su rigore al 12′, l’attaccante della Juventus Women ha segnato anche il raddoppio.

Al minuto 25 del primo tempo la giocatrice azzurra ha messo la palla in rete dopo un calcio d’angolo. Ancora un gol su calcio piazzato, ancora un gol contro la Giamaica, fondamentale per mettere la gara in discesa.