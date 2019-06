Gol Under: il giallorosso segna in Turchia-Francia – VIDEO

Il romanista Cengiz Under ha segnato nella gara di qualificazione all’Europeo del 2020 contro la Francia al 40′

Un ottimo primo tempo quello giocato dalla Turchia contro la Francia. Nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2020, i turchi hanno concluso la prima frazione di gara sul risultato di 2-0. In gol anche il romanista Cengiz Under.

Al minuto 40, il giocatore della Roma è andato in gol dopo vari errori della difesa francese. Una rete importante e molto pesante per il giocatore giallorosso.