Gravina «Totti, futuro in Figc? Aspetto un suo cenno»

Gabriele Gravina invita Totti in Figc dopo l’addio alla Roma: le parole del presidente della Federazione

Dopo l’addio alla Roma, per Francesco Totti potrebbero aprirsi le porte della Figc. Di questa ipotesi ha parlato il presidente Gabriele Gravina dall’evento “The coach experience”.

«Aspetto un cenno da Totti. La Figc è la casa della memoria e della storia. La Federazione non può non accettare l’idea di avere grandi campioni come Totti, De Rossi, Buffon, come Vialli o Baggio. Non può non pensare ad un loro coinvolgimento perché è la casa di questi campioni e non hanno bisogno di essere invitati, loro sono sempre parti attive della nostra vita quotidiana» ha dichiarato il presidente della Figc.