Grecia-Italia, gara di qualificazione all’Europeo 2020: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Atene per la sfida tra Grecia e Italia. Alle 20:45 le due squadre si affrontano per la gara valida per le qualificazione all’Europeo 2020. I ragazzi di Roberto Mancini cercheranno la vittoria per consolidare il primo posto nel girone. Di seguito formazioni ufficiali e cronaca live.

Grecia-Italia 0-0: il tabellino

in attesa di aggiornamenti

Grecia-Italia 0-0: diretta live

1′ Si comincia – Inizia il match ad Atene

Grecia-Italia: le formazioni ufficiali

GRECIA (3-5-2): Barkas; Siovas, Manolas, Sokratis; Samaris, Zeca, Kourbelis, Fortounis, Stafylidis; Kolovos, Masouras. All: Anastasiadis.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All: Mancini.