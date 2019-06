Pep Guardiola è tornato a parlare del futuro dopo le tante voci che lo vorrebbero vicino alla Juve: le parole del tecnico del City

Dopo le voci che lo vogliono vicino alla Juve, Pep Guardiola è tornato a parlare del futuro e lo ha fatto al Mundo Deportivo. Le parole del tecnico del Manchester City.

«Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto e, se non mi mandano via, resterò» ha dichiarato il tecnico spagnolo.