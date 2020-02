Haaland Juve, non è finita: nel 2022 costerà 75 milioni

Haaland sta incantando anche al Borussia Dortmund ma nel suo contratto c’è una clausola che lo porterà a costare 75 milioni nel 2022

La Juve ha accarezzato l’idea di vedere Erling Haaland indossare la maglia bianconera. La possibilità di prelevarlo dal Salisburgo c’è stata ma Paratici si è stoppato di fronte alle richieste esose di Raiola e del padre del giocatore. Ma non è tutto perduto per la Vecchia Signora.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, nell’attuale contratto di Haaland è presente una clausola che nel 2022 permetterà al ragazzo di approdare in un altro club previo pagamento di 75 milioni, esattamente la cifra sborsata in estate da Paratici per assicurarsi De Ligt. La Juve, questa volta, non si farà trovare impreparata.