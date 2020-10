Haaland: «Kolarov leggenda del calcio. È una sentenza»

Erling Haaland, attaccante della Norvegia e del Borussia Dortmund, ha speso belle parole nei confronti di Aleksandar Kolarov

«La Serbia ha grandi giocatori in difesa, su tutti Kolarov. È una leggenda del calcio, con un piede d’oro. È una sentenza. Io sono sicuro che sarà in campo. Ma non importa chi gioca, devo cercare di creare loro dei problemi in qualche modo».