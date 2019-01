Hamsik, c’è il Guangzhou R&F: offerto maxi-triennale. De Laurentiis però frena

Marek Hamsik può andare in Cina. Il centrocampista è tentato dal Guangzhou R&F ma il presidente De Laurentiis frena

Altro addio eccellente a gennaio per la nostra Serie A? Il Milan ha rinunciato a Higuain, la Juve a Benatia, l’Inter potrebbe rinunciare a Perisic e il Napoli potrebbe dire addio al capitano Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco non ha più un ruolo centrale all’interno della scacchiera di Ancelotti e sta per ricevere un’offerta importantissima dalla Cina. Il club in questione, scrive Il Corriere dello Sport, è il Guangzhou R&F: pronto un triennale a cifre esorbitanti per lo slovacco.

Il Napoli ha scoperto la settimana scorsa che tra un po’ arriverà un’offerta per il suo capitano ma la tentazione di De Laurentiis è la stessa di quest’estate. Il presidente blindò il suo capitano con delle semplici parole: «Ma dove vuoi andare? Resta qua». Gli anni volano e a luglio per Hamsik saranno trentadue. Marekiaro ci pensa, è tentato. Il mercato cinese chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio e si preannuncia un altro mese infuocato per il club azzurro, già alle prese con il tormentone Allan. Il Napoli ha un’idea, restare così o consentire soltanto a Rog di andare a giocare un po’ di più. Vedremo cosa accadrà.