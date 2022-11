Hazard a sorpresa contro la Germania: «Non siamo qui per la politica»

Eden Hazard si schiera a sorpresa contro la Germania per le proteste prima del match con il Giappone: cosa ha detto

Eden Hazard si è schierato a sorpresa contro il gesto di protesta della Germania per la decisione della FIFA di non far indossare la fascia One Love. Secondo quanto riferito da RMC Sport, infatti, il belga non condivide la scelta dei tedeschi, della quale ha parlato poi così.

LE PAROLE – «Sì, ma poi hanno perso la gara. Avrebbero fatto meglio a non farlo, così magari avrebbero vinto. Siamo qui per giocare a calcio, e non lanciare un messaggio politico. I calciatori rendono di più quando si concentrano solo sul calcio, e noi vogliamo concentrarci solo su questo».