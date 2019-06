Hazard: «Lasciare il Chelsea decisione difficile. Vi auguro il meglio»

Hazard ha scritto una lunga lettera per i tifosi del Chelsea dopo il suo trasferimento al Real Madrid: le sue parole

Dopo essere passato ufficialmente al Real Madrid, Hazard ha voluto salutare i tifosi del Chelsea con un messaggio pubblicato sui social.

IL MESSAGGIO – «Non è un segreto che il Real Madrid sia stato il mio sogno fin da quando ero un bambino. Lasciare il Chelsea è la decisione più grande e difficile della mia vita fino ad oggi. Ho amato ogni momento al Chelsea e non una volta ho mai considerato che avrei lasciato il club. Sono cresciuto come uomo e come giocatore, mi avete aiutato a diventare capitano del Belgio. Il Chelsea e i tifosi saranno sempre speciali per me e la prossima stagione vi seguirò. Vi auguro il meglio».