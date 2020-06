Verona, Veloso: «Contento per il rinnovo, grazie a Juric e compagni»

Attraverso i canali ufficiali del Verona, Miguel Veloso ha espresso la proprio soddisfazione per il rinnovo con la squadra scaligera

Il centrocampista dell’Hellas Verona, Miguel Veloso, si è così espresso sul rinnovo con il proprio club:

RINNOVO – «Sono veramente contento, sia per la stagione che per il rinnovo. Fino a ora non mi posso lamentare, la squadra sta facendo bene e voglio ringraziare tutti i miei compagni. La società mi ha dato una grande opportunità e voglio ringraziare tutti, Juric compreso. Mi sono trovato benissimo, sia con i compagni che con la società e la città»

SALVEZZA – «Quello che mi ha sempre stimolato è quello di aver sempre inseguito la salvezza. Abbiamo fatto molto bene e nessuno se lo aspettava. Ci sono ancora tante partite e vogliamo fare più punti possibili per salvarci. Sarà ancora dura»