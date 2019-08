Gol e azioni salienti del match valido per la prima giornata di Serie A 2019/20: highlights Inter Lecce

(inviato allo Stadio San Siro di Milano) Gol e azioni salienti del match tra Inter e Lecce, valido per la prima giornata di Serie A 2019/20.

3′ Tiro di Sensi – Bella azione da parte dell’Inter che porta alla conclusione l’ex Sassuolo a cui viene deviato il tiro da Lucioni

11′ Azione personale di Lukaku – Poderosa cavalcata offensiva dell’attaccante belga che si infrange contro l’attenta difesa giallorossa

13′ Salvataggio sulla linea di Ranocchia – Improvvisa azione d’attacco leccese condotta da Falco che serve Lapadula il quale anticipa l’uscita di Handanovic e prova a beffarlo con un pallonetto. Salva tutto Ranocchia sulla linea

16′ Errore sotto porta di Lautaro Martinez – Bella azione manovrata dei nerazzurri che porta al cross di Candreva sulla testa dell’argentino che da due passi sbaglia clamorosamente

20′ Rete di Brozovic – Bellissima rete del centrocampista croato che da fuori area fa partire un destro a giro imparabile per Gabriel

23′ Rete di Sensi – Incredibile rete di Sensi che semina i difensore giallorossi e punisce Gabriel con una rasoiata angolata.

31′ Tiro di Asamoah – Diagonale insidiosissimo del terzino nerazzurro deviato in angolo da Gabriel

47′ Occasione per Falco – Bella serpentina di Falco in area di rigore chiusa in angolo da D’Ambrosio.

48′ Colpo di testa di Lapadula – Sul cross dalla bandierina colpo di testa di Lapadula di poco fuori

51′ Tiro di Sensi – Altra azione solitaria dell’ex centrocampista del Sassuolo che anzichè servire Lukaku prova la conclusione da fuori che finisce a lato

56′ Conclusione di Lautaro – Straripante azione di Lukaku che con forza si porta palla in avanti, entra in area di rigore e serve Lautaro Martinez che arriva un attimo in ritardo e non colpisce bene

61′ Gol di Lukaku – Tiro di Lautaro Martinez, Gabriel respinge corto e Lukaku si avventa sulla palla e la spedisce in rete

66′ Conclusione di Lautaro – L’attaccante argentino vicinissimo al gol con una conclusione di destro fuori area che sfiora l’incrocio

76′ Cartellino rosso per Farias – L’attaccante giallorosso entra malamente su Barella e per il direttore di gara ci sono gli estremi per l’espulsione diretta

81′ Annullato un gol a Politano – L’esterno nerazzurro aveva trovato il gol con una splendida conclusione di mancino ma posizione di Lukaku (che disturba Gabriel) è in netto fuorigioco

85′ Rete di Candreva – Anche Candreva partecipa alla sagra da gol e da lontanissimo fa partire un sinistro che si insacca all’angolino. Splendida rete dell’ex Lazio