Higuain adesso è felice: «Quando è spuntato il Chelsea…»

Le prime parole ufficiali da calciatore del Chelsea per Gonzalo Higuain dopo la firma con i Blues di Maurizio Sarri

E’ il tempo delle dichiarazioni per i protagonisti dell’affare che ha portato al Chelsea l’attaccante Gonzalo Higuain. L’argentino, di proprietà della Juventus, vola in Premier League dopo aver giocato in prestito la prima parte di stagione con il Milan: «Quando si è presentata l’opportunità di poter venire al Chelsea ho dovuto coglierla. E’ una squadra che mi è sempre piaciuta per la sua grande storia, per uno stadio meravigliosa e per il fatto di giocare in Premier League, il campionato in cui ho sempre voluto giocare» afferma il Pipita al canale ufficiale dei Blues. «Spero adesso di poter ricambiare la fiducia che il Chelsea mi ha mostrato e lo farò in campo. Non vedo l’ora di iniziare e spero di adattarmi a questo nuovo calcio il più presto possibile».

Non è stato facile esaudire il desiderio del tecnico Maurizio Sarri. Il mister ha voluto fortemente con sé il proprio ex giocatore ed è stato accontentato dall’operato del direttore tecnico Marina Granovskaia: «Higuain era l’obiettivo numero uno in questa finestra di mercato, ha già giocato con il nostro allenatore Sarri e conosce già il modo di giocare del tecnico. Non è stato un affare facile perchè c’erano tante parti coinvolte, ma siamo felici di essere riusciti a renderlo possibile. Adesso vedremo l’impatto che potrà avere Higuain per il Chelsea nella seconda parte di stagione».