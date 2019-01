Higuain già in clima match: entrata in sforbiciata su Gattuso – VIDEO

L’entrata di Gonzalo Higuain su Gennaro Gattuso durante l’allenamento a Gedda in preparazione della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus: alla fine sorrisi e abbracci

Da una parte le voci di mercato insistenti che lo vedono sempre più lontano dal Milan (destinazione Chelsea), dall’altra la sfida di Supercoppa Italiana domani contro l’ex Juventus a Gedda, in Arabia Saudita: per Gonzalo Higuain una settimana decisamente non facile. Del resto l’attaccante argentino già ieri, all’arrivo in albergo, ha dato qualche segnale di malessere prendendo di mira i fotografi appostati al di fuori della strattura per cogliere ogni sua minima espressione. Poco dopo il Pipita, con il resto della squadra, si è allenato sul campo del centro sportivo di una delle squadre locali – l’Al Ittihad – in un clima ben diverso e decisamente più disteso, tra sorrisi complici e qualche battuta con i compagni.

Durante il torello di riscaldamento cui ha presenziato in prima persona anche Gennaro Gattuso, un Higuain parso al di là di tutto in palla e molto concentrato si è perfino lasciato prendere un po’ la mano (anzi, il piede) entrando in sforbiciata proprio sull’allenatore rossonero senza troppi complimenti. Risultato? Ringhio, preso alla sprovvista, è caduto come un sacco per terra in una modalità ben diversa rispetto a quella che eravamo soliti vedere sui terreni di gioco ai tempi in cui era lui ad aggredire l’avversario. Nulla di grave comunque: lo stesso Higuain, tra le risate dei compagni, ha aiutato poi Gattuso a rialzarsi. Tra i due una stretta di mano e tanti sorrisi, a dimostrazione di un rapporto complice che però, stando alle ultime, potrebbe concludersi davvero molto presto.