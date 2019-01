Problemi per il giocatore argentino. Higuain influenzato: può saltare la gara di Supercoppa contro la Juventus

Higuain salta la Supercoppa? L’argentino è l’uomo più atteso. Ieri Gattuso non si è sbilanciato: «Vediamo se Higuain gioca oppure no. Io mi baso su come si allena, su come sta nel gruppo, con i compagni e con lo staff. Si allena bene, sta bene con tutti. Lo faccio giocare perché lo vedo sereno. E poi vediamo cosa vorrà fare. Io lo vedo dentro il progetto, non si ferma mai, sta bene mentalmente, magari è un grandissimo attore ma non credo. Per un tecnico far cambiare idea a un calciatore non è facile e da me non è ancora venuto a dire che vuole andare via. Lo sto ancora aspettando».

Il giocatore del Milan, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe indisposto e potrebbe saltare la sfida di questa sera, la Supercoppa contro la Juventus. Il giocatore ha avuto qualche linea di febbre. Lo staff sta monitorando e valutando in tempo reale le condizioni del Pipita. Il giocatore non era presente alla foto ufficiale del Milan, con il principe saudita, ufficialmente perché impegnato con i medici per un trattamento. Ora spunta fuori la notizia dell’influenza. Sempre più dubbi sul Pipita. E il mercato (e il Chelsea) irrompe…