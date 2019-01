Higuain-Ronaldo: in Supercoppa il Pipita contro la sua ‘ossessione’

La sfida di Supercoppa Juventus-Milan è anche il confronto tra Ronaldo e Higuain: tra le voci di mercato sempre più insistenti, il Pipita vuole battere la sua ‘ossessione’

Domani a Gedda (Arabia Saudita), la sfida Juventus-Milan assegnerà la Supercoppa Italiana. In campo, sarà sfida nella sfida tra Ronaldo e Higuain, con l’argentino che proverà a battere la sua ‘ossessione’. Come riporta in apertura l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Pipita vuole liberarsi dei fantasmi collegabili a Cristiano Ronaldo, iniziati dall’arrivo del portoghese in bianconero e la sua conseguente cessione al Milan. Tra le insistenti voci di mercato che lo danno in partenza per il Chelsea, Higuain avrà un doppio avversario da superare nella supersfida di Gedda.