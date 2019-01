Inter, Tuttosport svela: «I nerazzurri piombano su Hysaj»

Tuttosport rilancia le voci dell’Inter interessata a Hysaj, terzino albanese del Napoli in possibile uscita a gennaio

«La Juve ha scelto Darmian» apre Tuttosport in prima pagina, parlando anche dei casi Spinazzola e Benatia. Taglio alto dedicato alle vittorie di Atalanta e Samp, poi si parla di mercato: l’Inter piomba su Hysaj del Napoli, mentre il Torino potrebbe pensare all’acquisto di Gagliardini. Proprio così, torna in auge il nome di Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli in rotta di collisione col club nelle ultime settimane. L’edizione odierna del quotidiano torinese fa il punto sul nome a sorpresa per il ruolo di terzino destro dell’Inter, che in rosa ha già Sime Vrsaljko e Danilo D’Ambrosio.

Secondo Tuttosport, tuttavia, il nome di Hysaj è più che realistico sopratutto qualora dovesse andar via proprio il terzino croato Sime Vrsaljko in questa sessione di calciomercato. Per il terzino albanese si erano fatti nelle scorse settimane i nomi di alcuni club interessati, quali il Chelsea di Maurizio Sarri ma anche lo stesso Atletico Madrid che affronterà la Juventus negli ottavi di Champions League e che detiene la proprietà del cartellino di Vrsaljko. Il taglio laterale della prima pagina del quotidiano torinese si concentra sulla novità legata al calciomercato Inter in entrata per la stagione 2018/2019.